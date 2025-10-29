Защитник Локомотива Павел Багрий после победы в матче 1/8 финала Кубка Украины против винницкой Нивы (1:0) высказался по поводу будущего соперника.

В прошлую пятницу мы встречались с соседом по турнирной таблице группы «Б» Второй лиги «Тростянцем» и, конечно, было сложно через несколько дней снова настроиться сыграть через не могу. Поэтому сегодня было непросто. Первое слово могло быть за подолянами, но они не реализовали голевой момент. Вскоре не повезло уже мне, когда находился в выгодном положении.

Основные события развернулись под занавес поединка, который проходил под нашу диктовку. На 78-й минуте мы остались в меньшинстве после удаления Алексея Сахненко. Пришлось действовать больше с оглядкой на тыл, чтобы не пропустить и довести дело до серии послематчевых пенальти. Но в одной из последних атак киевляне завоевали право на угловой и после подачи гости сфолили на мне, и на первой компенсированной минуте Вадим Коновалов со штрафного забил гол-красавец. Почти сразу прозвучал финальный свисток, «Локомотив» впервые добывает путевку в четвертьфинал и не скрываю – очень приятно ощущать, что ты также причастен к написанию истории.

Кого бы хотел в соперники в следующем раунде? Представителя УПЛ, потому что именно в таком противостоянии ты можешь убедиться, чего стоишь на самом деле, – заявил Багрий в интервью Sport.ua.