Главный тренер Локомотива Сергей Карпенко поделился мыслями о матче 1/8 финала Кубка Украины против винницкой Нивы (1:0).

Почему не забили с игры? Наверное, где-то не хватило мастерства. Команда соперника очень хорошо оборонялась, скажем так, очень низким блоком, а также они искали свои моменты на контратаках. И нам, повторюсь, не хватило спокойствия и мастерства в принятии решений.

Наши футболисты молодцы в защите, но были такие моменты, когда хотели скрыть команду, и где-то были такие потери мяча от защитников, которые не нужно было делать. И, конечно, команда соперника этим воспользовалась и выбегала в контратаки.

Наше преимущество в том, что «Локомотив» — это одна большая семья. Что касается четвертьфинала, мне без разницы. Кто будет, тот будет — «Локомотив» будет настраиваться на каждого.

Против клубов УПЛ было проще, чем с Нивой? Ну как сказать проще, на мой взгляд, против них намного тяжелее играть. Сегодня мы выступали первым номером, а вот против представителей УПЛ мы становились в средний блок и искали свои шансы в контратаках.

Что касается судейства, честно, я не хочу ничего говорить или комментировать их действия. Судить — это их работа, а наша работа играть в футбол. После удаления где-то знал, что мы можем забить сопернику. Но понимал, что это будет очень-очень тяжело. А так, более всего, волновался по поводу возможной серии после матчевых пенальти, — заявил Карпенко в интервью Sport.ua.