Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде публично отреагировал на решение клуба уволить Хаби Алонсо с поста главного тренера первой команды. Кадровые изменения произошли на следующий день после поражения сливочных в финале Суперкубка Испании от Барселоны со счетом 2:3.

Мистер, желаю вам всего наилучшего, вам и всему тренерскому штабу, который всегда отличался замечательным отношением к своему делу. Успехов во всем, что вас ждет.

Хаби Алонсо возглавил Реал летом 2025 года. После его увольнения руководство клуба доверило пост главного тренера другому бывшему футболисту мадридцев — Альваро Арбелоа.

В настоящее время Реал занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 45 очков после 19 матчей. В Лиге чемпионов мадридский клуб идет седьмым в общей таблице, набрав 12 очков.