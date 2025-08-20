УПЛ объявила символическую сборную 3-го тура
Также названы лучший тренер и игрок
около 1 часа назад
Украинская Премьер-Лига
Украинская Премьер-Лига определила героев третьего тура Чемпионата Украины сезона 2025/26. Лига опубликовала символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и тренера тура.
Лучшим тренером 3-го тура стал Виталий Пономарев, команда которого ЛНЗ одержала выездную победу над Полесьем со счетом 2:0.
Звание лучшего игрока 3-го тура получил атакующий полузащитник Кривбасса Максим Задерака. Он отличился дублем в матче против Зари и помог своей команде одержать важную победу.