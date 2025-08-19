Президент Кудривки Роман Солодаренко подвел итоги матча 3 тура УПЛ против СК Полтава (3:1). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Прежде всего хочу поблагодарить команду за те эмоции, болельщикам за ту поддержку, которая есть.

Конечно, надеялся на победу. Я действительно верю в эту команду. Я вижу каждую тренировку, вижу самоотдачу, вижу то, что они делают на футбольном поле.

Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что сегодня у нас на старте шесть очков. Конечно, хотелось бы, наверное, максимум девять. Но есть как есть, будем дальше работать, будем дальше двигаться и уверен, что результат будет в нашу пользу, - сказал президент Кудривки.