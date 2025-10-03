Защитник Динамо Александр Караваев после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2) оценил уровень турнира и поблагодарил болельщиков за поддержку. Слова футболиста передает прессслужба клуба.

В принципе, это такой же турнир европейского типа, ведь в нем участвуют европейские команды, только те, которые заняли чуть более низкие места в своих чемпионатах. Но все равно очень сильные команды. И «Кристал Пэлас», и «Фиорентина», и многие другие. Интересно встретиться с такими соперниками из сильнейших лиг.

Соперник более высокого уровня, чем Лига конференций? Можно и так сказать. И по сопернику, и по игре. Но мы играем в Лиге конференций, значит такой уровень этого турнира.

Когда ты чувствуешь такую поддержку даже команды соперников, команды из АПЛ, которую приехали поддержать 2,5 – 3 тысячи болельщиков, которые весь матч пели... Вообще, когда ты даже смотришь по телевизору этот чемпионат и слышишь, как болельщики в любом городе на любом стадионе также поют песни, весь матч поддерживают команды, понимаешь, какая там футбольная атмосфера. Сегодня мы немного почувствовали это.

От этого ты играешь по-другому — более сконцентрировано, может где-то рискованно. Ты вдохновляешься этой футбольной атмосферой. Наверное, это сыграло свою роль, потому что и наши болельщики пришли нас поддержать. Когда ощущаешь эту атмосферу, то и играешь по-другому.