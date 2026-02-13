Винисиус: «Баскетболисты в НБА превращают своё появление на арене в модное шоу — в футболе такого пока нет»
Лидер мадридского Реала поделился мыслями о культуре внешнего вида в современном спорте
9 минут назад
Винисиус / фото - Getty
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился мыслями о важности имиджа в современном спорте. Бразилец отметил, что активно использует ювелирные изделия для создания своего неповторимого образа.
Они добавляют стиля и блеска. У меня есть друг в Хьюстоне, который делает их специально для меня. Мне нравится, как баскетболисты в НБА превращают свой приход на арену в настоящее модное шоу — в футболе такого пока нет, — приводит слова Винисиуса Marca.
Свой следующий матч Реал проведет в субботу, 14 февраля, в рамках чемпионата Испании. Соперником сливочных будет Реал Сосьедад.
