Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение по поводу результатов жеребьевки Лиги наций-2026/2027 для сборной Украины по футболу.

Сборная Украины попала в группу B2, где сыграет с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией.

В последнее время Венгрия и Грузия повысили свой рейтинг неплохими результатами, правда, на чемпионат мира они не попали. А Северная Ирландия — это боевая команда, и просто так они никогда не сдаются. Однако, несмотря на то, что соперники примерно равные, у Украины есть неплохие шансы на прямой выход из группы.

Интересной будет игра с Венгрией, с которой мы не встречались 23 года. Конечно, у них есть лидер — универсал из Ливерпуля Доминик Собослаи, практически незаменимый в английской команде, — приводит слова Маркевича Meta.