Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт высказался о причинах поражения в матче 1/8 финала Кубка Украины против Буковины (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба черновчан.

Прежде всего, хочу поздравить «Буковину» с выходом в следующий раунд. Сегодня мне понравилось всё: эмоции, атмосфера на стадионе – это был настоящий кубковый матч, в котором никто не хотел проигрывать. Что касается игры - мы очень хорошо начали, создали хороший момент, провели быстрые атаки. Я говорил ребятам: чтобы одержать победу, нужно забивать. Мы забили, но это произошло уже на 90-й минуте. Потеря концентрации во время стандарта привела к пропущенному голу, а затем был определенный шок - сразу получили второй мяч.

После этого пытались переломить ход поединка, сделали замены, добавили в агрессии, но «Буковина» уже не давала пространства – соперник грамотно действовал в обороне. Нам было тяжело доходить до ворот соперника. Где-то не хватило мастерства, хотя мы старались создавать моменты за счет более вертикального, агрессивного футбола. Забили в конце, но если бы сделали это раньше - интрига была бы ещё острее. Я поблагодарил своих футболистов: сегодня играла молодежь против опыта.

В старте вышли десять игроков в возрасте от 20 до 23 лет. Это очень молодой коллектив, который только начинает свой футбольный путь. У «Буковины» же самому молодому игроку, который вышел в старте - 26, все остальные старше, опытные, с играми в Премьер-лиге. Так что они заслуженно на первом месте. Думаю, что проблем с выходом в УПЛ у них не будет. Мы же должны расти, крепнуть, прогрессировать. Верю, что со временем и наша команда реально сможет побороться за повышение в классе.

«Буковина» ничем не удивила. Мы хорошо знали, как она играет, и поэтому несколько перестроились. Сегодня действовали по схеме 3–5–2, насытив середину поля и защиту. Это было нужно, потому что у соперника очень быстрые, креативные игроки, которые хорошо открываются в свободные зоны. Мы помнили эту проблему ещё с игры в Тернополе, поэтому изменили тактическую построение. Ребята молодцы - всего за два дня тренировок поняли новую схему и выполняли то, что требовалось. Мы хорошо перекрывали зоны, делали ставку на быстрые контратаки. Всё шло по плану, пока не пропустили после стандарта, а потом — быстрый второй гол. Именно это выбило нас из ритма. «Буковина» ничем не уступала — у них опыт, скорость, креатив, качественный подбор исполнителей. Тренерский штаб собрал сильную команду для Первой лиги, и они, без сомнения, выполнят своё задание.

Конечно, идеально было бы повести в счёте — это изменило бы сценарий. Мы создали несколько хороших подходов и быстрых контратак, но не хватило последней передачи или удара. В целом, ребята выполнили план на игру: мне понравилось, как они перемещались по полю, играли вперёд, искали свободное пространство. Мы договорились — никаких передач назад или поперек, только вперёд. И в большинстве случаев это выходило, просто не хватало точности в завершающей стадии. Но как для первого раза в новой схеме — команда сыграла очень хорошо.

Наши ребята хорошо знают Дахновского, потому что многие из команды - из Львова. Все прекрасно понимают, какой у него дриблинг, скорость, креатив. Мы уже обращали на это внимание в Тернополе, и сегодня снова акцентировали. В целом, я понимаю, что мы рисковали, играя против такой команды. «Буковина» имела преимущество в контроле мяча, а мы сделали ставку на другой стиль - быстрые переходы и вертикальная игра. Если бы удержали счёт до перерыва, думаю, во втором тайме всё могло сложиться по-другому. К сожалению, потеряли концентрацию, пропустили и уже было тяжело вернуться в игру.