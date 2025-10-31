Сергей Стаднюк

В сеть попали фото новой домашней формы сборной Украины, в которой команда сыграет ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира против Франции и Исландии. Снимки опубликовал известный инсайдерский аккаунт Opaleak, специализирующийся на утечках футбольной экипировки.

Новая форма выполнена в традиционной желто-голубой гамме, но отличается свежим современным дизайном. Основной цвет – насыщенный желтый с тонким орнаментом, напоминающим украинские этнические мотивы. Воротник и манжеты рукавов украшены синими вставками, которые добавляют контраста.

На спине под воротником появился надпись «Украина», выполненная в сдержанном стиле. В целом новая форма сочетает национальные элементы с минималистичной эстетикой современного футбола. Именно в этой экипировке сине-желтые выйдут на поле в решающих поединках ноября, которые могут стать ключевыми в борьбе за выход на Мундиаль.

💥 BREAKING 💥



🇺🇦 Ukraine 2026 'World Cup' Home Kit! pic.twitter.com/QrC4eNaUmi — Opaleak (@opaleak) October 31, 2025

Напомним, спортивный врач исключил появление Зинченко в заявке сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026