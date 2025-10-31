Вот так будет выглядеть новая форма сборной Украины! В сеть попали фото
В ноябрьских матчах сине-желтые будут играть уже в обновленной экипировке
около 1 часа назад
В сеть попали фото новой домашней формы сборной Украины, в которой команда сыграет ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира против Франции и Исландии. Снимки опубликовал известный инсайдерский аккаунт Opaleak, специализирующийся на утечках футбольной экипировки.
Новая форма выполнена в традиционной желто-голубой гамме, но отличается свежим современным дизайном. Основной цвет – насыщенный желтый с тонким орнаментом, напоминающим украинские этнические мотивы. Воротник и манжеты рукавов украшены синими вставками, которые добавляют контраста.
На спине под воротником появился надпись «Украина», выполненная в сдержанном стиле. В целом новая форма сочетает национальные элементы с минималистичной эстетикой современного футбола. Именно в этой экипировке сине-желтые выйдут на поле в решающих поединках ноября, которые могут стать ключевыми в борьбе за выход на Мундиаль.
Напомним, спортивный врач исключил появление Зинченко в заявке сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026
Поделиться