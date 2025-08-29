Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня пятницы в рамках пятого тура украинской Второй лиги.

В группе А Лесное уверенно разобралось с Реал-Фармой. Героем матча стал Волошин, оформивший хет-трик (два гола в дебюте встречи и еще один перед перерывом), а точку в матче поставил Калинин. Одесситы ответили лишь мячом Гайваненко на 79-й минуте.

Ольховцы уже на второй минуте открыли счет благодаря точному удару Шостака. Однако дубль Буковины смог спасти игру – пенальти реализовал Дубовик, установив окончательный счет 1:1.

Полесье-2 в гостях разгромило Самбор-Ниву-2. Гостям помогли голы Иванова, Раско и Йоки, а хозяева усложнили себе игру еще до перерыва – на 37-й минуте удаление получил Михайлов.

Лесное набрало 11 очков и вышло в единоличные лидеры группы А. Однако у Самбора-Нивы-2 (9) есть матч в запасе.

В группе В Колос-2 добился убедительной победы над Чайкой. В составе хозяев отличились Недоля, Хруль и Бриженко, тогда как гости сумели забить лишь в конце встречи благодаря Венгеру.

Локомотив Киев уступил Ребелу в киевском дерби. Единственный мяч встречи на 17-й минуте забил Бодня.

Александрия-2 на собственном поле минимально переграла Горняк-Спорт. Победный мяч еще в первом тайме провел Базаев.

В группе Б, в отличие от первой команды, лидерство удерживает дубль Александрии (13 очков). Однако у Ребела (12) есть матч в запасе.

Вторая лига, пятый тур

Группа А

Лесное – Реал Фарма 4:1

Голы: Волошин, 9 (пен.), 14, 44, Калинин, 89 – 79 Гайваненко

Ольховцы – Буковина-2 1:1

Голы: Шостак, 2 – Дубовик, 69 (пен.)

Самбор-Нива-2 – Полесье-2 0:3

Голы: Иванов, 34, Раско, 51, Йока, 65

Удаление: Михайлов, 37 (Самбор-Нива-2)

Группа В

Колос-2 – Чайка 3:1

Голы: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73 – Венгер, 88

Локомотив Киев – Ребел 0:1

Гол: Бодня, 17

Александрия-2 – Горняк-Спорт 1:0

Гол: Базаев, 32