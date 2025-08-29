Вторая лига. Команда Гармашa и Рыбалки, а также Александрия вышли в лидеры своих групп
Результаты всех матчей игрового дня пятницы, 29 августа
около 2 часов назад
Завершились все матчи игрового дня пятницы в рамках пятого тура украинской Второй лиги.
В группе А Лесное уверенно разобралось с Реал-Фармой. Героем матча стал Волошин, оформивший хет-трик (два гола в дебюте встречи и еще один перед перерывом), а точку в матче поставил Калинин. Одесситы ответили лишь мячом Гайваненко на 79-й минуте.
Ольховцы уже на второй минуте открыли счет благодаря точному удару Шостака. Однако дубль Буковины смог спасти игру – пенальти реализовал Дубовик, установив окончательный счет 1:1.
Полесье-2 в гостях разгромило Самбор-Ниву-2. Гостям помогли голы Иванова, Раско и Йоки, а хозяева усложнили себе игру еще до перерыва – на 37-й минуте удаление получил Михайлов.
Лесное набрало 11 очков и вышло в единоличные лидеры группы А. Однако у Самбора-Нивы-2 (9) есть матч в запасе.
В группе В Колос-2 добился убедительной победы над Чайкой. В составе хозяев отличились Недоля, Хруль и Бриженко, тогда как гости сумели забить лишь в конце встречи благодаря Венгеру.
Локомотив Киев уступил Ребелу в киевском дерби. Единственный мяч встречи на 17-й минуте забил Бодня.
Александрия-2 на собственном поле минимально переграла Горняк-Спорт. Победный мяч еще в первом тайме провел Базаев.
В группе Б, в отличие от первой команды, лидерство удерживает дубль Александрии (13 очков). Однако у Ребела (12) есть матч в запасе.
Вторая лига, пятый тур
Группа А
Лесное – Реал Фарма 4:1
Голы: Волошин, 9 (пен.), 14, 44, Калинин, 89 – 79 Гайваненко
Ольховцы – Буковина-2 1:1
Голы: Шостак, 2 – Дубовик, 69 (пен.)
Самбор-Нива-2 – Полесье-2 0:3
Голы: Иванов, 34, Раско, 51, Йока, 65
Удаление: Михайлов, 37 (Самбор-Нива-2)
Группа В
Колос-2 – Чайка 3:1
Голы: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73 – Венгер, 88
Локомотив Киев – Ребел 0:1
Гол: Бодня, 17
Александрия-2 – Горняк-Спорт 1:0
Гол: Базаев, 32
Поделиться