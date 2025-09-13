Сергей Стаднюк

Завершились все матчи субботы, 13 сентября, в восьмом туре украинской Второй лиги.

В группе А Второй лиги дубль Буковины совершил фантастический камбэк в домашнем поединке с Куликовым. После того как Волков и Патуляк быстро вывели гостей вперед, хозяева смогли переломить ход матча. Андрейчук сначала сократил отставание, а после перерыва оформил дубль с пенальти. А Орлов подарил своей команде победу. Буковина-2 набрала 10 очков и вплотную приблизилась к Куликову.

В группе Б Тростянец дома разгромил Диназ. Несмотря на то что Бобита открыл счет для гостей в конце первого тайма, после перерыва хозяева полностью доминировали. Дубль оформил Мазур, а также отличились Тишинин и Чеглов, обеспечив убедительный итог встречи.

В Горишних Плавнях Горняк-Спорт и Колос-2 разошлись миром. Гости играли в меньшинстве с 23-й минуты после удаления Недоли за вторую желтую карточку. Еще до перерыва Златиев открыл счет в пользу хозяев, но после перерыва Сергей Шевчук позволил своей команде отыграться в меньшинстве.

Пенуел на собственном поле потерпел очередное поражение. На этот раз – от дубля Левого берега. Единственный гол в матче на 18-й минуте забил Гереш, и этого хватило, чтобы киевляне забрали три очка на выезде.

Локомотив в гостях дожал дубль Александрии. Во втором тайме гости реализовали свое преимущество. Мельниченко открыл счет на 62-й минуте, а Лях закрепил успех команды на 75-й.

Тростянец набрал 16 очков и по дополнительным показателям опередил Колос-2 во главе группы Б. Александрия-2 (15) – третья, Локомотив и Левый берег-2 (по 13) – делят 5-6 места.

Вторая лига, восьмой тур

Группа А

Буковина-2 – Куликов 3:2

Голы: Андрейчук, 40, 48 (пен.), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33

Группа Б

Тростянец – Диназ 4:1

Голы: Мазур, 51, 85, Тишинин, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44

Горняк-Спорт – Колос-2 1:1

Голы: Златиев, 42 – Сергей Шевчук, 57

Удаление: Недоля, 23 (Колос-2, вторая ЖК)

Пенуел – Левый берег-2 0:1

Гол: Гереш, 18

Александрия-2 – Локомотив 0:2

Голы: Мельниченко, 62, Лях, 75