Вулверхэмптон сыграл вничью с Манчестер Юнайтед со счетом 1:1 в матче английской Премьер-лиги, однако этот результат не улучшил критическую ситуацию команды в турнирной таблице.

После 19 сыгранных туров Вулверхэмптон не имеет ни одной победы, став лишь вторым клубом в истории высшего дивизиона Англии, которому не удалось выиграть ни одного матча на этом отрезке сезона.

Впервые подобный антирекорд был зафиксирован еще в сезоне 1902/03, когда Болтон также остался без побед после первых 19 туров чемпионата.

По итогам первого круга текущего розыгрыша АПЛ Вулверхэмптон замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе лишь 3 очка, что существенно усложняет борьбу за сохранение места в элитном дивизионе.