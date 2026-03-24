«Я поеду туда, чтобы их поддержать»: Форвард Шахтера верит в выход Украины на ЧМ-2026
Лассина Траоре верит в то, что сине-желтые смогут пройти квалификацию
около 1 часа назад
Нападающий донецкого Шахтёра Лассина Траоре поделился мыслями о предстоящем противостоянии сборной Украины против Швеции в рамках квалификации на чемпионат мира-2026. Слова приводит Livesport.cz.
Траоре отметил, что отсутствие Николая Матвиенко может усложнить задачу для подопечных Сергея Реброва.
Будет сложно, потому что не будет центрального защитника Николая Матвиенко. Но я искренне надеюсь, что они квалифицируются. Участие в чемпионате мира очень пошло бы на пользу стране. Если они пройдут, то придется играть с Польшей или Албанией. Но я надеюсь, что они квалифицируются, и если это удастся, я думаю, что поеду туда, чтобы их поддержать.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины потеряла ещё одного центрального защитника перед плей-офф ЧМ-2026 – Максим Таловеров выбыл из-за травмы.
