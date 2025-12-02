18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль поделился своими ощущениями по поводу жизни под постоянным вниманием публики и медиа. Футболист признался, что его повседневность кардинально отличается от жизни его сверстников.

Сложно вести себя как обычный 18-летний парень. Даже если бы я хотел, я не смог бы. Дети идут домой после школы. А я иду на тренировку, где рядом фотографы, а на улице дети ходят в футболках с моим именем.

Я хотел бы пойти в ресторан, как обычный человек, но не могу, потому что меня постоянно останавливают. Это нормально, ведь я известен.

Поэтому стараюсь заниматься простыми вещами – ходить в гости к маме, брату или играть в видеоигры, – сказал Ямаль в комментарии для CBS.

Свой следующий матч Барселона проведет в чемпионате Испании сегодня, 2 декабря в 22:00 по киевскому времени. Соперником команды Ямаля будет Атлетико Мадрид.