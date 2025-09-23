Сергей Стаднюк

Бывший полузащитник ПСЖ и сборной Бразилии Рай высказался по поводу выигрыша нападающим парижан Усманом Дембеле Золотого мяча-2025. Слова экс-футболиста, а ныне – акционера ФК Париж, передает L'Equipe.

Это очень сильный момент, он этого заслуживает, это действительно красивая история. Мы знаем, что путь не всегда легкий, особенно когда проходишь через сложные периоды и снова выходишь на вершину, как он. Усман помог ПСЖ впервые в истории выиграть Лигу чемпионов после невероятного пути. Раї

Напомним, Дембеле стал шестым представителем Франции, которому покорилась эта награда. До него её выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, становившихся обладателями трофея.

Также 28-летний футболист стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории случалось лишь трижды: Стэнли Мэтьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли участвовать африканские игроки).

Другие факты о Золотом мяче Дембеле.