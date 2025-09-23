Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал завоевание Золотого мяча нападающим клуба Усманом Дембеле. Слова функционера передает L'Equipe.

Это исторический день для нас. Это прекрасно. На самом деле это победа коллектива, ведь команда выиграла все. Это не личный триумф, это заслуга всех. Именно этого мы ожидаем от клуба: двигаться вперед вместе.

Мы и дальше будем работать так же. Индивидуальный трофей – это хорошо, но самое главное всегда коллектив. Вся наша работа направлена на команду, на эмблему клуба, и это имеет наибольшее значение. Я пытался приехать в Марсель (где ПСЖ проиграл 0:1), но это было непросто. В то же время было чрезвычайно важно быть здесь в понедельник, чтобы представлять клуб. Мы присутствуем, и это действительно имеет значение для имиджа ПСЖ.