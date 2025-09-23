Президент ПСЖ заявил, что Золотой мяч Дембеле – не самое главное
Хелайфи назвал фактор, который для него имеет большее значение
около 2 часов назад
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал завоевание Золотого мяча нападающим клуба Усманом Дембеле. Слова функционера передает L'Equipe.
Это исторический день для нас. Это прекрасно. На самом деле это победа коллектива, ведь команда выиграла все. Это не личный триумф, это заслуга всех. Именно этого мы ожидаем от клуба: двигаться вперед вместе.
Мы и дальше будем работать так же. Индивидуальный трофей – это хорошо, но самое главное всегда коллектив. Вся наша работа направлена на команду, на эмблему клуба, и это имеет наибольшее значение. Я пытался приехать в Марсель (где ПСЖ проиграл 0:1), но это было непросто. В то же время было чрезвычайно важно быть здесь в понедельник, чтобы представлять клуб. Мы присутствуем, и это действительно имеет значение для имиджа ПСЖ.
Напомним, Дембеле стал шестым представителем Франции, которому покорилась эта награда. До него её выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, ставших обладателями трофея.
Также 28-летний футболист стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории случалось лишь трижды: Стэнли Мэтьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли принять участие африканские игроки).