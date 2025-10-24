Известный блогер-аналитик Михаил Смоловий поделился в своем Telegram-канале экспресс-анализом матча второго тура общего этапа Лиги конференций Самсунспор – Динамо (3:0).

Скажу откровенно, смотреть после первого гола нет смысла. Потому что ничего, кроме чуда, не способно спасти этого тренера от неминуемой отставки, потому что опять услышим о мастерстве исполнителей; если всё всегда решает мастерство, то почему Сити или Ливерпуль периодически или серийно проигрывают?

Тройка полузащиты статична, центральные защитники не знают, что делать, Динамо физически не готово, и я могу это доказать, потому что физически готовые команды не стоят статично, а создают пасовые линии, просто так плохо к соперникам в Динамо никто не готовился. Поэтому свой гол Тиаре может разделить с Шовковским, у центральных защитников нет предложений для продолжения, только глубина в 9 ситуациях из 10.

И пусть Шовковский хотя бы ещё раз заикнется, что Динамо отлично готово физически, как он говорил после Зари. На поле овощи, которые уступают не в мастерстве, а в банальной подвижности. Если ты дуб по мозгам, но бежишь, то всегда имеешь шансы (УПЛ этого сезона доказательство), но ведь никто не бежит.

Когда-то Костя Вивчаренко считался выносливым и физически сбалансированным по объему футболистом. И вот во что он сейчас превратился с лысым физруком [скорее всего, имеется в виду Виталий Кулиба, тренер по физподготовке Динамо, – прим.]. Но к лысому физруку у Шовковского вопросов нет… Потому что Динамо отлично готово на его взгляд. Игорь Михайлович, ну, увольте наконец лысого физрука, может, Шовковский удобен, пусть сидит и дальше, но физрука найдите где-то в Европе, потому что нынешний не понимает, как готовить команду в условиях военного времени.

Шовковский постоянно говорит о мастерстве, что он тренирует дубов и дегенератов по его мнению. Так у меня возникает вопрос: почему команды с дубами и дегенератами, которые имеют тренеров, иногда выигрывают у более сильных? Потому что есть ещё тактические моменты и вещи, которые помогают минимизировать разницу в мастерстве двух команд; а что сегодня было сделано тренерским штабом, чтобы уменьшить пропасть в индивидуальном мастерстве? Посмотрели 40 минут нарезок видео на Wyscout вместе с командой?

Мне действительно интересно, если руководствоваться логикой СаШо, то как Динамо умудрилось проиграть за последние 15 лет почти всем забитым командам в Украине, даже Охтирке, если без мастерства невозможно конкурировать, то как, чёрт побери, это удалось десятке колхозов в времена Блохина, Реброва, Хацкевича, Луческу? Как им это удалось? У них были более мастеровитые исполнители? Ну, точно, всё Тиаре виноват, что команда стоит и не даёт опций для продолжения атаки. После таких безнадёжных матчей люди уходят сами, не дожидаясь пока их вынесут…