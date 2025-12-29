Завершился третий, последний тур группового этапа Кубка африканских наций 2025 в группе B. Матчи прошли в Марокко и окончательно расставили команды по местам в турнирной таблице.

В матче на стадионе Марракеш сборная Южной Африки одержала драматическую победу над Зимбабве со счётом 3:2. Уже на 7-й минуте Чепанг Мореми вывел южноафриканцев вперёд. Ответ Зимбабве не заставил себя ждать — на 19-й минуте Таванда Масванхисе сравнял счёт. После перерыва Лайл Фостер снова сделал преимущество Южной Африки минимальным, отметившись на 50-й минуте. На 74-й минуте защитник Обрей Модиба срезал мяч в свои ворота, однако решающее слово осталось за номинальными гостями — на 82-й минуте Оссуин Аполлис реализовал пенальти и принёс своей команде три очка.

Параллельно в Агадире Ангола и Египет не смогли выявить сильнейшего. Матч завершился без голов — 0:0. Ничья позволила египтянам удержать первое место в группе, а ещё раньше египтяне досрочно вышли в плей-офф.

Кубок Африки. Группа B. 3-й тур

Зимбабве – Южная Африка 2:3 (Масванхисе 19, Модиба 73 авт - Мореми 7, Фостер 50, Аполлис 82 пен)

Ангола – Египет 0:0

Итоговая турнирная таблица группы B

После завершения всех матчей третьего тура распределение мест в группе B выглядит так:

Египет — 7 очков (1-е место, выход в плей-офф) Южная Африка — 6 очков (2-е место, выход в плей-офф) Ангола — 2 очка (3-е место, ожидает результатов других групп) Зимбабве — 1 очко (4-е место, покинула турнир)

В стадию плей-офф Кубка Африки выходят первые две команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места в своих квартетах. Таким образом, Ангола сохраняет шансы продолжить участие в турнире, но эта сборная зависит от результатов третьих команд в других пяти группах, в которых матчи третьего тура ещё не состоялись.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, разделённых на шесть групп. Турнир продлится до 18 января, а действующим обладателем трофея является сборная Кот-д’Ивуара.