Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико победил бельгийский Юнион Сент-Жиллуаз.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Альвареса еще в первом тайме. Гол Гризманна «в раздевалку» был отменен из-за офсайда. После перерыва Галлахер удвоил преимущество, выйдя на замену, Сайкс сократил отставание на 80-й минуте, но на 96-й Льоренте убил интригу в игре.

К вашему вниманию обзор матча.

Для Атлетико это лишь вторая победа в этом розыгрыше. У «матрасников» шесть очков в таблице. Юнион остался с тремя баллами.

Лига чемпионов. Общий этап, четвертый тур

Атлетико Мадрид – Юнион Сент-Жиллуаз 3:1

Голы: Альварес, 39, Галлахер, 73, Льоренте, 90+6 – Сайкс, 80

Атлетико: Облак, Молина, Ле Норман (Хименес 26), Ганцко, Руджери, Джулиано Симеоне (Льоренте 88), Барриос, Коке (Альмада 62), Баэна (Галлахер 62), Альварес, Гризманн (Серлот 62)

Юнион: Схерпен, Халайли (Патрис 85), Кевин Макаллистер, Бёрджесс, Сайкс, Зорган, Ван де Перре (Расмуссен 74), Схофс (Эммануэль 60), Ньянг, Кевин Родригес (Жигер 74), Аит Эль-Хадж (Буфаль 74)

Предупреждения: Молина 68 – Ван де Перре 45, Ньянг 66, К. Макаллистер 81