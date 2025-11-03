Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал поражение в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:3). Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Тяжелый матч. Мы знали, что он будет сложнее, чем предыдущий, потому что они после поражения будут играть агрессивнее, мы этого и ожидали. Я думаю, что в первую очередь сыграл роль быстро пропущенный мяч, который мы пропустили на третьей минуте. Он повлиял негативно, и в первом тайме, можно так сказать, у нас не очень получалась игра.

Во втором тайме еще создавали некоторые моменты, после второго пропущенного хотели сравнять, но это футбол. Поэтому спасибо всем болельщикам, кто нас поддерживал. К сожалению, сегодня не получилось.

Я думаю, что влияет то, что мы пропустили гол. В предыдущей игре мы также пропустили, но не в первом тайме, а в начале второго. И понимаем, что нужно отыгрываться как минимум. А до пропущенного гола не знаю, чего нам не хватает. Будем разбираться и анализировать. Получается так, что когда пропускаем, начинаем играть агрессивнее и моменты создавать.

Самое жесткое Классическое последних лет? Возможно, еще было, когда мы здесь 2:2 сыграли, была тоже эмоциональная игра. А так, мне кажется, что да – эта игра была одна из самых агрессивных.