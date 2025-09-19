Сергей Стаднюк

В седьмом туре украинской Первой лиги Агробизнес на своем поле одолел ЮКСА.

В заявке гостей традиционно появилось сразу семь бразильцев. Из них шесть вышло на поле. И это могло принести свои плоды. Уже на старте встречи после подачи Сидоренко Ромариньо пробил головой, но не попал в ворота.

На шестой минуте хозяева потеряли игрока — травму получил защитник Гаврушко, и главный тренер Александр Чижевский был вынужден вносить изменения в состав. На поле появился Богославский. «Крестоносцы» старались контролировать мяч, однако оборона соперника действовала слаженно. В итоге первый тайм завершился нулями на табло.

После перерыва хозяева стали активнее. Баранцов произвел героический сэйв после удара Казака. Однако вскоре после прострела Леня мяч попал в руку Поправке. Здесь уже кипер гостей был бессилен. Войтиховский уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет. Гости пытались отыграться, но их атаки не имели должного завершения.

Агробизнес набрал 15 очков и продолжил свою серию без поражений, вплотную приблизившись к Черноморцу (16). Однако одесситы имеют матч в запасе. ЮКСА (8) – лишь восьмая.

Первая лига, седьмой тур

Агробизнес – ЮКСА 1:0

Гол: Войтиховский, 50, (пен.)

Агробизнес: Подковка, Гаврушко (Богославский, 6), Сидоренко, Зинь, Слива, Семка (Шмигельский, 85), Теплый (Нижник, 56), Толочко (Павлюк, 90+3), Лень, Казак (Палюх, 85), Войтиховский

ЮКСА: Баранцов, Поправка, Балаба (Жеребецкий, 90+3), Сидоренко, Киреев (Евдокимов, 82), Сытников, Ювхимец, дос Сантос Матеус (Бруно, 73), Пальярини Матеус (Педро Акасиу, 52), Ромариньо (Венделл, 58), Ховайко (Заднипрянец, 46)

Предупреждения: Теплый, Слива, Нижник, Казак – Балаба