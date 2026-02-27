Лига конференций 2025/2026: результаты матчей раунда плей-офф
Определились победители стыковых противостояний
2 дня назад
26 февраля были сыграны восемь ответных матчей стыкового раунда Лиги конференций сезона-2025/2026. По итогам двухматчевых дуэлей определились команды, которые продолжат борьбу в турнире.
Результаты матчей, раунд плей-офф, 26 февраля
Целе (Словения) – Дрита (Косово) 3:2 (общий счет – 6:4)
Риека (Хорватия) – Омония (Кипр) 3:1 (4:1)
Фиорентина (Италия) – Ягеллония (Польша) 2:4 (5:4)
Самсунспор (Турция) – Шкендия (Северная Македония) 4:0 (5:0)
Лозанна (Швейцария) – Сигма Оломоуц (Чехия) 1:2 (2:3)
Лех Познань (Польша) – КуПС (Финляндия) 1:0 (3:0)
Кристал Пэлас (Англия) – Зриньски (Босния и Герцеговина) 2:0 (3:1)
АЗ Алкмар (Нидерланды) – Ноа (Армения) 4:0 (4:1)
Действующим победителем турнира остается Челси. В финале предыдущего розыгрыша лондонский клуб одержал победу над Бетисом со счетом 4:1.
Также, сформировалась сетка 1/8 финала Лиги конференций и стало известно, с кем потенциально сыграет Шахтер.
