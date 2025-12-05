Сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2026 года. Начало церемонии запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира впервые пройдет в расширенном формате: 48 сборных будут распределены на 12 групп по четыре команды. На данный момент уже определены 42 участника будущего турнира.

В этом году ФИФА применит ряд принципов, которые должны обеспечить сбалансированность групп. Система разведения сборных предполагает, что команды с верхних позиций рейтинга не смогут встретиться на ранних стадиях турнира. Такой подход, в частности, не позволит Испании и Аргентине попасть в одну часть сетки, аналогично — Франции и Англии.

Еще одно важное правило касается конфедераций: в каждой группе не может быть больше одной команды с одного континента. Исключение — УЕФА, чьи представители могут встретиться в количестве до двух сборных.

Жеребьевка начнется с распределения команд первого кошика, после чего будут определяться позиции участников из других корзин. Для оптимального формирования групп будут использованы алгоритмы искусственного интеллекта, которые давно применяет УЕФА.

Как теперь выходить из группы

Формат плей-офф также изменен. К стадии 1/16 финала квалифицируются:

• две лучшие команды каждой из 12 групп

• восемь сборных, занявших третьи места

Таким образом, в раунд 1/16 выйдут 32 команды, а турнирная сетка будет известна заранее.

Даты проведения ЧМ-2026

• Групповой этап: 11–27 июня

• 1/16 финала: 28 июня – 3 июля

• 1/8 финала: 4–7 июля

• Четвертьфиналы: 9–11 июля

• Полуфиналы: 14–15 июля

• Матч за третье место: 18 июля

• Финал: 19 июля

Напомним, сборная Украины также примет участие в жеребьевке и получила место в четвертом кошике накануне события.

Где и когда смотреть церемонию жеребьевки чемпионата мира 2026.