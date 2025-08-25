Сергей Стаднюк

Во втором туре испанской Ла Лиги Атлетик Бильбао на своем поле минимально обыграл Райо Вальекано.

Единственный и решающий гол в поединке был забит уже после перерыва. Ойхан Сансет уверенно реализовал пенальти.

Представитель Испании в Лиге чемпионов действовал более активно в атаке и смог дожать соперника во втором тайме, тогда как участник Лиги конференций так и не создал достаточно моментов, чтобы отыграться.

Благодаря победе баски заработали три важных очка на старте чемпионата. После двух туров у команды максимум баллов в турнирной таблице. Райо же впервые потерял очки.

Ла Лига, второй тур

Атлетик Бильбао – Райо Вальекано 1:0

Гол: Сансет, 66 (пен.)

Атлетик: Симон - Аресо, Вивиан, Паредес, Берчиче - де Гальярета (Прадос Диас, 67), Жаурегисар, Беренгер (Весга, 87) - И. Вильямс (Гурусета, 79), Саннади (Сансет, 46), Н. Вильямс (Гомес, 87).

Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Луис Фелипе, Лежен, Чаваррия (Трехо, 83) - Паласон (Камельо, 79), Лопес (Гумбау, 55), Сисс, Гарсия - Диас (Перес, 55), Де Фрутос (Нтека, 79).

Предупреждения: Рациу, 22, Лопес, 23, Гарсия, 70, Чаваррия, 79