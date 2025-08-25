Зозуля ставит лайк! Атлетик вырвал победу в противостоянии двух представителей Испании в еврокубках. Видео
Коммунистические и пророссийские фанаты Райо Вальекано покинули стадион расстроенными
около 1 часа назад
Во втором туре испанской Ла Лиги Атлетик Бильбао на своем поле минимально обыграл Райо Вальекано.
Единственный и решающий гол в поединке был забит уже после перерыва. Ойхан Сансет уверенно реализовал пенальти.
Представитель Испании в Лиге чемпионов действовал более активно в атаке и смог дожать соперника во втором тайме, тогда как участник Лиги конференций так и не создал достаточно моментов, чтобы отыграться.
Благодаря победе баски заработали три важных очка на старте чемпионата. После двух туров у команды максимум баллов в турнирной таблице. Райо же впервые потерял очки.
Ла Лига, второй тур
Атлетик Бильбао – Райо Вальекано 1:0
Гол: Сансет, 66 (пен.)
Атлетик: Симон - Аресо, Вивиан, Паредес, Берчиче - де Гальярета (Прадос Диас, 67), Жаурегисар, Беренгер (Весга, 87) - И. Вильямс (Гурусета, 79), Саннади (Сансет, 46), Н. Вильямс (Гомес, 87).
Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Луис Фелипе, Лежен, Чаваррия (Трехо, 83) - Паласон (Камельо, 79), Лопес (Гумбау, 55), Сисс, Гарсия - Диас (Перес, 55), Де Фрутос (Нтека, 79).
Предупреждения: Рациу, 22, Лопес, 23, Гарсия, 70, Чаваррия, 79