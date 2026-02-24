Зубков восстановился после травмы и готов играть за Трабзонспор
Украинец может вернуться на поле уже 27 февраля в матче Суперлиги
около 10 часов назад
В пятницу, 27 февраля, Александр Зубков имеет шанс вернуться в состав Трабзонспора в матче турецкой Суперлиги против Карагюмрюка. Украинский вингер полностью восстановился после повреждения и уже работает в общей группе.
29-летний футболист получил травму 30 января в матче с Антальяспором (1:1). Из-за этого он был вынужден пропустить четыре встречи чемпионата. Однако в понедельник Зубков вернулся к тренировочному процессу и занимался на клубной базе под руководством главного тренера Фатиха Текке.
Сейчас ничто не мешает украинцу принять участие в ближайшем туре национального первенства.
В текущем сезоне Зубков провел 23 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.
Возвращение вингера является положительной новостью и для тренерского штаба сборной Украины, так как уже скоро национальная команда начнет выступления в плей-офф отбора чемпионата мира.
В 23 туре турецкой Суперлиги Трабзонспор обыграл на выезде Газиантеп (2:1).
