В пятницу, 27 февраля, Александр Зубков имеет шанс вернуться в состав Трабзонспора в матче турецкой Суперлиги против Карагюмрюка. Украинский вингер полностью восстановился после повреждения и уже работает в общей группе.

29-летний футболист получил травму 30 января в матче с Антальяспором (1:1). Из-за этого он был вынужден пропустить четыре встречи чемпионата. Однако в понедельник Зубков вернулся к тренировочному процессу и занимался на клубной базе под руководством главного тренера Фатиха Текке.

Сейчас ничто не мешает украинцу принять участие в ближайшем туре национального первенства.

В текущем сезоне Зубков провел 23 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Возвращение вингера является положительной новостью и для тренерского штаба сборной Украины, так как уже скоро национальная команда начнет выступления в плей-офф отбора чемпионата мира.

В 23 туре турецкой Суперлиги Трабзонспор обыграл на выезде Газиантеп (2:1).