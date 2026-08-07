Звезда сборной Бразилии подписал контракт с Арсеналом
Лондонцы заплатили Ньюкаслу безумные деньги
Бруно Гимараес / Фото - ВВС
Хавбек Ньюкасла Бруно Гімараес подписал контракт с Арсеналом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 28-летний бразилец заключил соглашение с лондонским клубом вечером накануне. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Арсенал договорился с Ньюкаслом о трансфере хавбека за 75 млн фунтов (87,5 млн евро).
Контракт Гимараеса с лондонской командой будет рассчитан на 4 года.
Бразилец перешел в английский клуб зимой 2022 года за 50,1 миллиона евро из Лиона. В предыдущем сезоне он провел 41 матч, в которых забил 9 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что лидер Арсенала выбыл на ощутимый срок.