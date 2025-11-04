Нападающий Ливерпуля Александер Исак, который присоединился к команде летом, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, швед еще не полностью восстановился после травмы и пока не тренируется в общей группе мерсисайдцев.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Исак провел четыре матча и отдал одну голевую передачу.

Матч Ливерпуль – Реал состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе Энфилд. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.