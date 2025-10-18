Главный тренер Динамо Александр Шовковский после ничьей в матче девятого тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:1) рассказал, что команда делает, чтобы прервать серию из пяти утерянных побед в чемпионате. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы над этим работаем постоянно, и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была не готова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее на завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятую игру после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы.

Заменами мы пытаемся немного изменить рисунок игры, добавить в тех или иных моментах уверенности. Кто-то из игроков уже «наелся», набегался, ощущается, что они на грани. У нас насыщенный график, и все игроки, которые выходят на замену, должны усиливать игру.