Сергей Стаднюк

Сборная Украины по футзалу начала подготовку к финальной части Евро-2026 с разгромной победы над Литвой. В первом из двух товарищеских матчей, который состоялся в городке Йонава, команда Александра Косенко не оставила шансов хозяевам, одержав победу со счетом 7:0.

Уже на 33-й секунде Владислав Первеев открыл счет, а затем оформил и хет-трик к 11-й минуте, демонстрируя феноменальную результативность. Ростислав Семенченко ударом со стандарта увеличил счет до 4:0 еще до перерыва. Во втором тайме «сине-желтые» продолжили давление: Артем Фаренюк забил на 24-й минуте, Назар Швед отметился ударом с острого угла, а точку в матче поставил Марьян Масевич на 39-й минуте.

К вашему вниманию обзор матча.

24 сентября украинцы проведут повторный спарринг против литовцев, начало игры – в 19:00 по киевскому времени. Напомним, что команда уже гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2026, куда вышла с максимальным результатом – шесть побед в шести встречах основного раунда отбора. Турнир пройдет с 20 января по 7 февраля следующего года в Латвии, Литве и Словении.

Товарищеский матч

Литва – Украина 0:7 (0:4)

Голы: Первеев, 1, 3, 11, Семенченко, 13, Фаренюк, 24, Швед, 30, Масевич, 39

Литва: Чирва, Баранаускас, Загурскас (к), Воскунович, Дерендаев; Норейка, Бучма, Спетнис, Осаускас, Раштутис, Реймарис, Ючно, Лотужис, Василиус.

Украина: Сухов, Жук, Мельник, Чернявский (к), Первеев; Савенко, Швед, Масевич, Абакшин, Зварич, Фаренюк, Гуцуляк, Семенченко, Калашник.

Предупреждения: Баранаускас, 28, Раштутис, 30 – Семенченко, 30