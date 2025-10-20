Владимир Кириченко

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике филиппинец Карлос Юло сообщил, что из-за травмы на чемпионате мира-2025 будет соревноваться в двух дисциплинах – вольных упражнениях и опорном прыжке.

25-летний спортсмен примерно за 2 месяца до турнира получил травму запястья из-за перенапряжения во время попытки освоить новый соскок с параллельных брусьев. Цитирует Юло пресс-служба МОК.

«Я все еще хочу ощутить вкус соревнований. Это сейчас для меня самое важное. У меня были проблемы с запястьями, я немного переборщил. Моя цель – показать красивую гимнастику, быть действительно грациозным. Я хочу показать действительно качественную и изысканную гимнастику. Я просто очень рад, что могу соревноваться».

Карлос прошлым летом завоевал золото Олимпиады-2024 в вольных упражнениях и опорном прыжке. Именно в этих дисциплинах атлет выступит на ЧМ-2025.

На его счету также две золотые награды чемпионатов мира – в вольных упражнениях (2019) и опорном прыжке (2021).

ЧМ-2025 по спортивной гимнастике проходит в Джакарте, Индонезия, с 19 по 25 октября.

