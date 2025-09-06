Радивилов – о составе Украины на ЧМ-2025: «Нам там ничего не светит...»
Тренер нашей команды не исключил ротацию
около 1 часа назад
Діана Лобок / Фото - Суспільне Спорт
Старший тренер женской сборной Украины по спортивной гимнастике Игорь Радивилов для Суспільне Спорт прокомментировал заявку сборной на чемпионат мира-2025.
«Пять спортсменок готовятся, но всегда можно заменить.
Надеюсь, что у этих девушек не будет травм, и они смогут выполнить свою работу. На сегодня нужно быть реалистами: нам там ничего не светит, но процесс идет, и им нужно учиться».
Мировое первенство пройдет в Индонезии с 19 по 25 октября.
Состав сборной Украины чемпионат мира-2025.
