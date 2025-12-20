Кременчуг обыграл Крыжинку Кэпиталз в регулярном чемпионате Украины
Победу горожанам принесли точные броски Ляльки, Андрущенко и Середницкого
около 8 часов назад
ХК Кременчуг
Действующий чемпион Украины Кременчук одержал победу над Крыжинкой Кэпиталз в регулярном чемпионате Украины по хоккею.
В составе Кременчука заброшенными шайбами отметились Лялька, Андрущенко и Середницкий. Единственную шайбу Крыжинки Кэпиталз записал на свой счёт Качан.
Регулярный чемпионат Украины
Крыжинка-Кэпиталз — Кременчук 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 - Лялька (Середницкий, Безуглый), 06:55, 0:2 - Андрущенко (Геворкян, Кривошапкин), 26:17, 0:3 - Середницкий (Кривошапкин, меньш.), 32:06, 1:3 - Качан (Разумов, Васильев), 41:12
