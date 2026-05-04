«Уже было лучше, чем в первом матче»: Шафаренко — о победе Украины над Литвой на ЧМ
По словам специалиста, хоккеисты улучшили движение на льду, однако все еще есть проблемы с реализацией созданных моментов
около 1 часа назад
Тренер сборной Украины по хоккею Олег Шафаренко проанализировал победу над Литвой (2:1) во втором туре чемпионата мира. Специалист отметил улучшение качества игры по сравнению с матчем против Польши, но обратил внимание на слабую реализацию моментов. Слова приводит Суспільне Спорт.
Мы хорошо двигались [в игре против Литвы], взаимодействия были совсем другими. Создали много голевых моментов, но реализация остается [не самой лучшей]. Все зависит от ребят и концентрации. Нужно брать смелость на себя и реализовывать моменты. Но уже было лучше, чем в первом [матче].
Была задача — как минимум не вылететь из дивизиона, поэтому эта [игра против Литвы] была принципиальной, нужно было выигрывать, неважно с каким счетом. 2:1 — так 2:1, ребята закрыли игру, и это хорошо.
Следующий соперник Украины – Франция. Игра состоится во вторник, 5 мая, в 17:00.
