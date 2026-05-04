Тренер сборной Украины по хоккею Олег Шафаренко проанализировал победу над Литвой (2:1) во втором туре чемпионата мира. Специалист отметил улучшение качества игры по сравнению с матчем против Польши, но обратил внимание на слабую реализацию моментов. Слова приводит Суспільне Спорт.

Мы хорошо двигались [в игре против Литвы], взаимодействия были совсем другими. Создали много голевых моментов, но реализация остается [не самой лучшей]. Все зависит от ребят и концентрации. Нужно брать смелость на себя и реализовывать моменты. Но уже было лучше, чем в первом [матче].

Была задача — как минимум не вылететь из дивизиона, поэтому эта [игра против Литвы] была принципиальной, нужно было выигрывать, неважно с каким счетом. 2:1 — так 2:1, ребята закрыли игру, и это хорошо.