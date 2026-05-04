«Конечно, это был напряженный поединок»: Христич прокомментировал победу над Литвой на ЧМ
Следующую игру сине-желтые проведут против Франции
36 минут назад
Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич прокомментировал победу над Литвой (2:1) во втором туре чемпионата мира в Дивизионе 1А. После поражения от поляков на старте турнира, этот успех стал первым для сине-желтых на мировом первенстве. Слова приводит Суспильне Спорт.
Конечно, был нервный поединок. Мы неплохо начали поединок и играли, пока не повели 2:0. Когда в наши ворота залетела шайба, как говорят, «с парашютом», не засчитали наш гол, мы как-то остановились — всё пошло не в нашу сторону. Но благодаря тому, что мы обратили на это внимание и сказали ребятам, что нужно продолжать играть в наш хоккей и создавать голевые моменты у их ворот, мы смогли устоять — и это относим к плюсам.
Литва удивила? Играла в быстрый хоккей против нас. В третьем периоде они действительно имели преимущество — мы смогли их удержать и не пропустить. А так они на уровне были с нами.
Следующий соперник Украины – Франция. Игра состоится во вторник, 5 мая, в 17:00.
