Денис Седашов

Сборная Украины U-18 одержала волевую победу над Польшей на чемпионате мира в Дивизионе 1А. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу сине-желтых.

Главными героями встречи стали Олифирчук, который оформил хет-трик, и Жеребко, который отметился дублем. Еще одну шайбу забросил Васяк. Переломным моментом стал именно заключительный отрезок игры, где украинцы забросили пять шайб.

ЮЧС-2026. Дивизион 1А. Четвертый тур

Украина — Польша 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)

Шайбы: 0:1 — Левандовский (Стрычек), 08:01; 1:1 — Жеребко (Васяк, Лучкин, бол.), 09:15; 1:2 — Галант (Всоль, Ванат, бол.), 32:24; 2:2 — Жеребко, 42:39; 2:3 — Мышка (Богдаль, Всоль), 48:12; 3:3 — Васяк (Исаев, Воротеляк), 49:23; 4:3 — Олифирчук (Науменко, меньш.), 53:28; 5:3 — Олифирчук, 58:03; 6:3 — Олифирчук (Жеребко, Исаев), 58:18

Свой заключительный поединок на мировом первенстве Украина проведет 24 апреля. Соперником сине-желтых станет сборная Швейцарии. Начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

