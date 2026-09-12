Украинский дзюдоист Артем Лесюк прокомментировал завоеванную бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam в Будапеште (Венгрия). Слова приводит Чемпион.

Я не думаю об этой медали, как о отдельной награде, это просто результат моей работы, моих тренировок. Я доволен, что завоевал еще одну награду с таких соревнований, но бронза показывает, что мне еще есть над чем работать дальше.

Это был заключительный турнир перед чемпионатом мира в Баку, который стартует 4 октября. Вчера была хорошая возможность проверить, в какой я форме и чего не хватило для победы. Надеюсь, вы сможете наблюдать за мной именно на чемпионате мира.