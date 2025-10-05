Владимир Кириченко

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena прошел турнир UFC 320.

В поединке встретились чемпион промоушена в наилегчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, который занимает четвертое место в рейтинге дивизиона.

Поединок длился все 5 раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей (49-45, 49-45, 45-46), благодаря чему он снова защитил пояс чемпиона UFC.

После этого боя грузин продлил свою победную серию до 14 боев. Всего же у него 20 побед в ММА и четыре поражения. У Кори шестое поражение в карьере при 18 победах.

