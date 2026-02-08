Владимир Кириченко

На дводневном заседании Международного олимпийского комитета в Милане на этой неделе члены комитета выразили готовность вернуть Россию к основным соревнованиям. Об этом сообщает The New York Times.

Кирсти Ковентри, президент МОК, в своей речи перед делегатами в Милане не упомянула Россию прямо, но подчеркнула:

«Мы – спортивная организация. «Мы понимаем политику и знаем, что не работаем в вакууме. Но наше дело – это спорт. А это значит сохранение спорта как нейтральной площадки».

На сегодняшний день запрет на участие страны, которая до сих пор ведет агрессивную войну против Украины, снят в дзюдо и тхэквондо, а в декабре прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения для российских и белорусских юниоров.

Ранее сообщалось, что МОК планирует полноценный допуск России к Олимпиаде в Лос-Анджелесе.