Члены МОК готовы вернуть Россию к международным турнирам
Террористов хотят видеть на Олимпиаде
около 2 часов назад
На дводневном заседании Международного олимпийского комитета в Милане на этой неделе члены комитета выразили готовность вернуть Россию к основным соревнованиям. Об этом сообщает The New York Times.
Кирсти Ковентри, президент МОК, в своей речи перед делегатами в Милане не упомянула Россию прямо, но подчеркнула:
«Мы – спортивная организация.
«Мы понимаем политику и знаем, что не работаем в вакууме. Но наше дело – это спорт. А это значит сохранение спорта как нейтральной площадки».
На сегодняшний день запрет на участие страны, которая до сих пор ведет агрессивную войну против Украины, снят в дзюдо и тхэквондо, а в декабре прошлого года МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения для российских и белорусских юниоров.
Ранее сообщалось, что МОК планирует полноценный допуск России к Олимпиаде в Лос-Анджелесе.