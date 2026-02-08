Городна: «Работой на стрельбе довольна — только один дополнительный патрон»
Украинка свою работу на стрельбе оценила положительно
около 2 часов назад
Украинская биатлонистка Елена Городная приняла участие в третьем этапе смешанной эстафеты на ХХV зимних Олимпийских играх, которые проходят в Антерсельве (Италия).
После завершения гонки спортсменка подвела итоги своего выступления в комментарии для пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.
Городная обратила внимание на сложные условия высотной трассы и собственное физическое состояние, отметив, что старт в Антерсельве существенно отличается от обычных этапов Кубка мира.
В целом старты на высоте, особенно здесь, в Антерсельве, существенно отличаются от обычных этапов Кубка мира. Физически я еще не на пике своей формы, поэтому на дистанции старалась сдерживать темп. Работой на стрельбе довольна — лишь один дополнительный патрон и седьмая позиция по итогам моего этапа. В конце дистанции пропустила представительницу Австрии, но с учетом непростого сезона из-за болезни считаю этот результат довольно хорошим.
