Министерство спорта России и ОКР подадут апелляцию по поводу недопуска лыжников на Олимпиаду-2026.
Они решили побороться
около 1 часа назад
Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) во взаимодействии с лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к отборочным турнирам к Олимпиаде-2026 в Италии.
Об этом для местных СМИ сообщил министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.
«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, заложенными в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение совета FIS.
Позиция России укрепилась благодаря недавнему прецеденту – судебному решению по бобслею, которое признало дискриминационный характер отстранения. Апелляция будет подана в самые короткие сроки».
Напомним, позавчера FIS приняла решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации даже под нейтральным флагом.