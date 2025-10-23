Владимир Кириченко

Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) во взаимодействии с лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к отборочным турнирам к Олимпиаде-2026 в Италии.

Об этом для местных СМИ сообщил министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв.

«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, заложенными в Олимпийской хартии. Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение совета FIS. Позиция России укрепилась благодаря недавнему прецеденту – судебному решению по бобслею, которое признало дискриминационный характер отстранения. Апелляция будет подана в самые короткие сроки».

Напомним, позавчера FIS приняла решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации даже под нейтральным флагом.