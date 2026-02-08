Олимпиада-2026. Биатлон. Смешанная эстафета. Видеотрансляция
Украину в гонке представят Пидручный, Мандзин, Городная и Меркушина
около 2 часов назад
Дмитрий Пидручный / Фото - Yahoo
В воскресенье, 8 февраля на Олимпийских играх-2026 в Италии стартует турнир по биатлону.
Откроет соревновательную программу смешанная эстафета, начало – в 15.05.
Украину в гонке представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городная и Александра Меркушина.
Украинская команда выйдет на старт под 14-м номером. Гонки пройдут на трассе в Антхольц-Антерсельве.
Прямая трансляция будет доступна на платформе «Суспільне Спорт» и Eurosport.
