Президент МОК ответила на вопрос о полном возвращении россиян на турниры
Все по методичке Парижа-2024
около 2 часов назад
Кірсті Ковентрі / Фото - Yahoo
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ответила на вопрос о полноценном возвращении российских спортсменов на пресс-конференции накануне Олимпийских игр 2026 года.
«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем».
Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград.
В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортине-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры-2026. Основные торжества состоятся на олимпийском стадионе Сан-Сиро в Милане.
Ранее президент МОК сравнила Олимпиаду-2026 с Играми-2024 в Париже.