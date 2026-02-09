Сборная США – триумфатор командного турнира на Олимпиаде-2026
Японцам не хватило совсем немного
около 1 часа назад
Сборная США / Фото - Суспільне Спорт
Вчера, 8 февраля, на зимней Олимпиаде-2026 завершился командный турнир по фигурному катанию.
Победу в общем зачете и золото Игр завоевала сборная США.
В командном турнире свои программы фигуристы представили в мужском и женском одиночном катании, а также танцевальные и спортивные пары.
Олимпиада-2026. Милан, Италия. Фигурное катание. Командный турнир
1. США – 69
2. Япония – 68
3. Италия – 60
4. Грузия – 56
5. Канада – 54
