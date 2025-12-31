Михаил Цирюк

В первый день 2026 года мы продолжаем вспоминать самые приятные спортивные моменты прошлого года. Главных героев и героинь мы уже отметили, а теперь вспомним еще 5 ярких моментов, которые также заслуживают нашего внимания.

5. Выступление сборной по хоккею на ЧМ-2025 (1А)

Обычно люди запоминают и обращают внимание только на истории, которые заканчиваются счастливым концом. Однако мы настаиваем на том, что путь и приложенные усилия заслуживают признания даже тогда, когда финал приносит негатив и разочарование.

На свой первый с 2017 года чемпионат мира в дивизионе 1А сборная Украины по хоккею ехала без особых надежд и ожиданий, а избежание вылета любым способом перед началом турнира казалось сценарием мечты. Но сине-желтые чуть не сделали то, о чем мы боялись даже мечтать.

Начав свой путь на турнире с поражения от Великобритании в серии буллитов (3:4), украинская сборная одержала три победы подряд, в частности над теми соперниками, которые были среди главных претендентов на повышение в элитный дивизион: Италией (3:2 Б) и Польшей (4:1).

До заветной цели осталось сделать последний шаг – не проиграть в последнем матче в основное время уже ничем немотивированной Японии. Но, к сожалению, перегорели, перенервничали и не смогли. Чрезвычайно обидные 2:3 в последнем туре стали одним из самых болезненных моментов года для украинского спорта.

Но, отошедши от тех эмоций, команде все-таки хочется поблагодарить. За то, что подарили надежду на невероятное чудо и напомнили, что украинский хоккей, несмотря на весь трагизм того, что с ним происходит, все-таки жив.

4. Выход сборной по футболу в плей-офф отбора ЧМ-2026

сборная

Еще не завершила, но и не провалила свой путь на чемпионат мира-2026 сборная Украины по футболу. Хотя, в какой-то момент казалось, что это уже конец. Команда Сергея Реброва снова не радовала ни игрой, ни результатами, а после невероятно глупой потери очков в выездном матче с Азербайджаном (1:1) хейт в адрес команды был просто невероятным и, в целом, справедливым.

Но снова вылезли, выгрызли и выстрадали. И ту алогичную победу в Исландии со счетом 5:3, и очень нервные домашние 2:1 против Азербайджана. Перед последним туром сине-желтые снова были прижаты к стене, снова должны были лишь побеждать, и снова сделали это максимально нервно и на последних минутах.

Но сколько бы мы ни критиковали сборную по футболу, она все равно остается и останется главной и самой популярной командой страны. И несмотря на блеклую игру, несмотря на все проблемы, ее результаты – важная составляющая эмоционального статуса нашегосуспільства.

Когда эти результаты есть – люди счастливы, и в момент, когда Зубков и Гуцуляк все-таки забили те судьбоносные голы в ворота исландцев в Варшаве (2:0), мы все почувствовали настоящее счастье. Не знаем, чем закончится путь Украины на мундиаль, ведь соперники в плей-офф действительно сложные. Но пока просто констатируем факт: задача минимум на 2025 год была успешно выполнена.

3. Первая медаль КС по биатлону за три года

С сезона 2021/22 и вплоть до мартовского этапа Кубка мира 2025 года в Новом Мясте украинская сборная по биатлону оставалась без медалей. Эту долгую паузу наконец прервала мужская эстафетная команда, которая в конце предыдущей кампании финишировала третьей и принесла Украине бронзу.

Награда далась очень непросто: в середине дистанции украинцы находились в конце первого десятка. Однако на двух заключительных этапах команда совершила мощный рывок, поднявшись сразу на семь ступенек, пять из которых восполнил капитан сборной Дмитрий Пидручный.

В текущем сезоне Украина еще не поднималась на подиум Кубка мира в других дисциплинах, однако именно мужские эстафеты становились успешнейшими: в значительной мере благодаря лидерству Пидручного, который уже второй раз подряд выводит команду в топ-10.

2. Серебро ЧМ по лыжной акробатике

2025 год вошел в историю украинской лыжной акробатики: на чемпионате мира сборная Украины впервые завоевала медаль в смешанных командных соревнованиях.

Серебро мирового первенства досталось сине-желтым в чрезвычайно напряженной борьбе. В суперфинал команда пробилась с последней проходимой позиции благодаря решающему прыжку Дмитрия Котовского. А в финальной попытке именно он снова стал ключевой фигурой, подняв Украину с третьего места на второе благодаря выполнению фирменного «Урагана», оцененного в 133,12 балла.

Медальный старт также оказался успешным для Украины и в олимпийском сезоне: Александр Окипнюк завоевал свое первое в карьере «золото» на этапе Кубка мира. Таким образом, к Олимпиаде-2026 украинские лыжные акробаты подойдут с реальными шансами на награды как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

1. Победа на Евро по пляжному волейболу

Подобного в украинском пляжном волейболе еще не было, и вообще победа на взрослом континентальном первенстве – это крайне необычное событие для любого вида спорта. Однако Марина Гладун и Татьяна Лазаренко смогли, и принесли Украине титул чемпионок Европы.

До Евро-2025 украинские дуэты никогда не доходили дальше стадии 1/8 финала. В этот раз планка была преодолена сразу на несколько уровней: первый выхід у фіналі – і одразу перемога, що стала історичною для країни. Сподіваємося, 2026 рік принесе нам ще більше подібних тріумфів.

У матеріалі використані фото Getty images