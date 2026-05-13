В субботу, 16 мая, Киев принимает суперфинал Ukrainian Ladies League – турнир, который подводит итог целого сезона женского любительского падела в Украине. Начало в 13:00 на кортах RSP Nyvky по адресу ул. Ивана Выговского, 13.

До финала дошли самые сильные пары из двух независимых дивизионов – Central Ladies League и West Ladies League. География участниц охватывает Киев, Львов, Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск и Хмельницкий. Призовой фонд суперфинала составляет 100 тыс гривен.

Ukrainian Ladies League существует как структура с региональными дивизионами, что позволяет привлекать игрокинь независимо от города. На данный момент лига охватывает центральный и западный регионы, а со следующего сезона планируется запуск Southern и Eastern Ladies League – то есть фактическое расширение на всю страну.

Это соответствует общей тенденции: по данным Украинской федерации падела, спрос на корты сегодня превышает предложение, а количество площадок уже в течение года должно вырасти с около 200 до более 300.