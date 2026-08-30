Украинская гимнастка Кристина Пограничная объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом 23-летняя спортсменка сообщила в своих соцсетях.

Спортсменка подвела итоги своего пути в художественной гимнастике.

Хочу сказать вам одну важную для меня вещь – я завершаю карьеру в большом спорте.

Я долго решалась на это решение и подбирала правильные слова, ведь это очень значимый момент в моей жизни. За ним стоит огромная часть моего пути, много лет труда, переживаний, травм, побед и поражений.

Понимаю, что сейчас, в такое тяжелое для нашей страны время, когда каждый день мы переживаем обстрелы, потери и страшные новости, это событие может казаться не самым важным. Но для меня это особенный момент, которым я хочу с вами поделиться.

В 2008 году, когда мне было 5 лет, я впервые пришла в зал на художественную гимнастику, в 2010 году я впервые поехала на международный турнир, в Венгрию. В 2016 году я стала членом юниорской сборной Украины. В 2019 году я стала членом национальной сборной…

За это время было множество разных соревнований и судьбоносных этапов.

Три вещи удерживали меня в этом безумном «марафоне с барьерами»: любовь к гимнастике, любовь к Украине и любовь и безусловная поддержка моих родных и близких.

Мне невероятно повезло встретить именно тех людей, которые смогли рассмотреть во мне потенциал: у меня была чрезвычайно мудрая, мужественная и очень целеустремленная тренер. Но обычных букв и слов всегда будет мало, чтобы описать наш путь и мою благодарность Ирине Рудой.

Удивительная Людмила Яковенко, которая в таком раннем возрасте увидела во мне эту искру и начала вселять мне любовь к гимнастике.

И я никогда не забуду, какие сложные и изнуряющие были уроки хореографии с Анной Гавриловной Сопруновой, но как мастерски и точно она оттачивала и ограняла во мне технику и грацию каждого движения.

10 лет пребывания в национальной сборной, помимо всего прочего, стали серьезным испытанием достоинства и верности ценностям. Кажется, справилась.

Все эти годы я имела огромную поддержку от родителей. Невероятно их люблю. У меня была чрезвычайно ценная поддержка от их друзей. И моральная, и материальная. Огромная им за это благодарность.

Отдельная благодарность моим фанатам, чья сила и любовь удерживали меня.

Я всю жизнь буду благодарна тем, кто помогал и верил в меня. Также благодарю тех, кто мешал и обесценивал – сами того не понимая, вы закалили мой дух и волю.

Я с вами не прощаюсь, а смело иду в новые этапы своей жизни. До встречи!