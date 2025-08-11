Владимир Кириченко

15-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев проиграл на старте Masters в Цинциннати (США).

В матче второго круга он уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Матч длился 2 часа 20 минут. За это время Медведев сделал 18 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Уолтона четыре подачи навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Уолтон встретится с чехом Иржи Легечкой.

Турнир в Цинциннати продолжается с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

