Вторая ракетка Украины Марта Костюк высказалась о победе над Кэти Бултер в первом круге US Open. Украинку цитирует btu.org.ua:

Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, спасибо за вашу поддержку! Думаю, это моя первая победа на этом корте, раньше я здесь всегда проигрывала (смеется).

Шесть матчболов для победы? У меня действительно было чувство на одном из матчболов, что я её сейчас обыграю. Когда я ошиблась на драйв-воле, это было нелегко. А затем я ещё и отыгралась с 0:40 на своей подаче... Она тогда точно поймала волну. Мне очень не хотелось как бы заново начинать сет, потому что если бы счёт стал 5:5, это как начинать сначала... Я очень счастлива, что выиграла 6:4, 6:4, что завершила матч в двух партиях.

В прошлом году, когда мы встречались с Кэти в Сан-Диего, это был непростой матч. Я проиграла ей в борьбе за титул. У меня было чувство, что она играла просто невероятно на той неделе, победила сильных соперниц. Но сейчас другой год, другой день. В теннисе все меняется очень быстро. Так что я очень счастлива, что этот матч завершился в мою пользу.

В первом сете был розыгрыш, похожий на тот, что в матче против Касаткиной (Марта добежала до короткого мяча и пробила через коридор)? Думаю, не очень похожий, потому что на этот раз у меня не получилось, тогда как в Монреале мне удалось забить. Мне нужно поработать с моим тренером по физической подготовке, чтобы бегать быстрее (смеется). Если честно, я просто очень люблю бегать, мне приносит радость добираться до мячей и перебивать как можно больше из них на ту сторону корта.

На самом деле, я очень благодарна за то, что у меня такая команда, мы всегда рядом друг с другом в трудные времена, в хорошие времена. Я чувствую, что для меня это гораздо ценнее, чем любое мое достижение, на которое я буду способна.