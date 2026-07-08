Владимир Кириченко

Сегодня, 8 июля, украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) сыграет матч в рамках четвертьфинальной стадии Wimbledon.

Соперницей украинской спортсменки станет представительница Италии Жасмин Паолини (№17 WTA).

Игра пройдет первым запуском на Центральном корте. Начало – не ранее 15.30. Прямая трансляция матча – на «Суспільне Спорт».

Это будет четвертая очная встреча теннисисток – на данный момент украинка уступает в противостоянии со счетом 1:2.

Костюк в шестой раз играет в основной сетке Wimbledon и впервые сыграет в четвертьфинале. До этого ее лучшим результатом был третий раунд.

Марта в первом круге разгромила аргентинку Надію Подороську, во втором круге одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой, в третьем обыграла американку Эмму Наварро, в 1/8 финала – другую представительницу США Эшлин Крюгер.

Соперница победительницы пары определится в матче Линда Носкова – Элиза Мертенс. Начало их встречи на корте №1 – в 15.00.

Ранее стала известна первая пара полуфиналисток Wimbledon-2026.